S’initier aux techniques de communication non violente

Clotilde Paulin et Virginie Guibert. Photo : Maxime Paradis.

La méthode semble un art en soi, mais pas inaccessible au commun des mortels pour autant. La communication non violente, une approche développée par le psychologue américain Marshall Rosenberg dans les années 70, trouve ses adeptes dans Kamouraska-L’Islet depuis maintenant quelques années. Des ateliers offerts par un formateur de Montréal seront d’ailleurs proposés prochainement à Saint-Pascal.

Virginie Guibert et Clotilde Paulin sont en quelque sorte les ambassadrices de cette approche communicative dans la région. Si Virginie a initié Clotilde aux principes, cette dernière a développé une véritable passion pour l’approche au point où elle est en voie de devenir elle-même formatrice chez Spiralis, centre de formation et coaching en communication non violente.

« Le principe de la communication non violente est de nous amener à être présent pour nous-mêmes et pour l’autre lors d’un échange, au lieu d’être sur la défensive, la critique ou le jugement. Ça s’applique à tout le monde, autant ceux qui ont tendance à dire haut et fort leur point de vue que ceux qui ont tendance à se mettre en retrait et à ne pas s’exprimer afin de ne pas compromettre une relation », résument les deux dames.

Un art, donc, qui demande de la pratique de l’avis des deux initiées. Ce pour quoi un petit groupe de la région s’organise depuis quatre ans pour faire venir un formateur spécialisé qui leur permet de poursuivre leurs apprentissages et de consolider leurs acquis. Le reste du temps, ce petit groupe informel tient des rencontres sur une base mensuelle à la cathédrale Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Ensemble, à travers différentes mises en situation de leur quotidien personnel ou professionnel, ils essaient de s’aiguiller sur le comment aborder certaines situations en faisant usage des techniques de communication non violentes qui leur ont été enseignées.

« On doit être entre huit et 15 personnes tous les mois à se rassembler. Les gens viennent autant de Montmagny, de L’Islet que du Kamouraska. Et c’est fou la différence que ça apporte dans notre quotidien. Au travail, surtout », mentionne Clotilde Paulin.

Ainsi, environ 80 personnes se sont intéressées à cette approche depuis que Virginie Guibert a instigué ces occasions de rencontres et de formations dans la région. Le prochain rendez-vous, une formation de base en compagnie d’un formateur professionnel de Spiralis, est prévu au Studio Somance de Saint-Pascal les 21 et 22 mars. Elle sera suivie d’un « module de perfectionnement » les 10-11et 12 avril. Information et inscriptions au 418 492-7119 ou par courriel à lorrain_gabrielle@yahoo.ca.