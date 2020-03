Suspension temporaire pour les autobus Orléans Express

Photo : Courtoisie.

Keolis Canada procède à la suspension temporaire des activités de transport interurbain du service Orléans Express sur l’ensemble de son réseau. Confronté à des défis majeurs en raison du contexte lié à la COVID-19, le transport interurbain subit une baisse d’achalandage majeure.

Cet arrêt complet des services entrera en vigueur dès ce samedi, 28 mars 2020 à 23 h 59, et sera effectif jusqu’à nouvel ordre.

« Nous tenons à préciser qu’il s’agit d’une situation difficile, mais temporaire. Nous espérons que cette mesure sera de courte durée et que nous pourrons rétablir rapidement notre service régulier dans des conditions sécuritaires pour nos employés et nos passagers », souligne Pierre-Paul Pharand, président-directeur général de Keolis Canada. « Nous sommes tous, de près ou de loin, affectés par cette situation ».

Keolis Canada est très consciente que ses services sont essentiels pour la mobilité de certains de ses passagers, principalement au sein de régions éloignées. C’est pourquoi elle tient à rassurer sa clientèle, ses employés, fournisseurs et partenaires qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle et qu’elle poursuivra les discussions en cours avec ses différents partenaires afin de réduire au minimum les impacts de cette mesure.

L’objectif de l’entreprise est toujours de fournir des services de transport sécuritaires, fiables et efficaces.

« Nous sommes au cœur d’une crise sans précédent qui malheureusement affecte fortement la capacité financière de notre entreprise. Ces ajustements au service nécessitent par le fait même un réaménagement des équipes sur le terrain. Il s’agit d’une décision crève-cœur pour l’entreprise et tous les efforts ont été mis en place pour minimiser l’impact de cette décision sur la communauté et nos employés. Leur talent et leur passion demeurent au cœur de nos priorités et surtout du succès de nos activités actuelles et futures », ajoute M. Pharand.

Les passagers ayant déjà réservé un voyage prochainement pourront modifier leur billet, obtenir un crédit-voyage via leur compte client ou obtenir un remboursement selon les politiques de remboursement de l’entreprise.