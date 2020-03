Tim Hortons ouvert mais sans la salle à manger

Selon les recommandations des responsables de santé publique et pour s’assurer de respecter les mesures d’espacement entre les invités, les restaurants Tim Hortons de Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière informent que les places assises sont actuellement indisponibles dans les salles à manger.

Le service au volant et le comptoir avant restent entièrement ouverts aux heures d’ouverture habituelles pour servir les commandes à emporter. Cette décision a été prise en pensant à la santé et au bien-être des invités et des membres d’équipe durant cette crise sans précédent.