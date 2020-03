Tous ensemble pour la communauté

Photo : Courtoisie.

Soupe au bouton déploie de nouvelles actions et de nouveaux partenariats pour assurer la sécurité alimentaire à la population du territoire de la MRC de L’Islet et de la MRC de Montmagny.

L’organisme veut rassurer les personnes qui pourraient avoir des besoins alimentaires dans les prochaines semaines : Soupe au bouton nous développe présentement de nouvelles initiatives pour s’assurer d’une aide adéquate en cas de besoin.

Déjà, en début de semaine dernière, un communiqué a été envoyé aux vingt-huit municipalités du territoire pour les informer du service d’aide alimentaire présent dans leur localité. L’organisme a également invité les élu (e) s à communiquer avec les différents groupes sociaux de leur communauté respective (Club de l’Âge d’Or, Cercles des Fermières, AQDR, Club Lions, FADOQ et autres). Objectif : faire des réseaux de chaînes téléphoniques pour entrer en contact avec les personnes âgées (davantage les 70 ans et plus).

Ces dernières pourraient en effet vivre de l’isolement suite aux demandes du gouvernement de rester chez soi et ainsi vivre des problématiques liées à leur approvisionnement alimentaire. Nous savons que certaines municipalités ont déjà mis en place cette mesure.

Les deux directions des MRC ont également assuré leur appui au milieu communautaire à la Corporation de développement communautaire ICI Montmagny L’Islet, dont Soupe au bouton est membre.

Soupe au bouton travaille présentement en partenariat avec les autres organismes du territoire qui font de l’aide alimentaire, avec le CISSS de Chaudière-Appalaches, ainsi que des entreprises privées et des citoyens impliqués pour organiser les demandes et les besoins à venir en sécurité alimentaire. Des nouvelles équipes de bénévoles ont déjà commencé à s’activer pour cuisiner des denrées destinées à l’aide alimentaire.

L’organisme invite les restaurateurs, les producteurs locaux ainsi que tout intervenant de la chaîne agroalimentaire à offrir des surplus dont pourraient bénéficier les organismes du territoire.