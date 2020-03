Umano Medical a besoin d’employés pour fabriquer des lits d’hôpitaux

L’intérieur de l’usine d’Umano Medical à L’Islet. Photo : Courtoisie Umano Medical.

L’entreprise Umano Medical de L’Islet, spécialisée dans la fabrication de lits d’hôpitaux, fait face à une forte augmentation de sa demande en raison de la pandémie de COVID-19. Elle cherche donc activement une trentaine d’employés afin d’augmenter sa production en usine.

Soudeurs, tôliers, opérateurs spécialisés, assembleurs, c’est autant de postes spécialisés ou non qu’Umano Medical désire combler afin d’augmenter sa cadence de 50 % par rapport à aujourd’hui. L’entreprise se dit même prête à embaucher des étudiants pour qui l’école sera peut-être arrêtée au-delà des deux semaines décrétées récemment par le gouvernement Legault.

Cette demande soudaine et accélérée, le président et copropriétaire d’Umano Medical Christian Cariou l’attribue au COVID-19. C’est au cours des trois dernières semaines, mais plus particulièrement depuis la semaine dernière que le carnet de commandes s’est particulièrement garni, reconnaît-il.

« Notre principal client demeure le Québec, mais on a des demandes qui proviennent de partout, autant des États-Unis, de l’Australie que du Royaume-Uni », confie-t-il.

Autrement dit, la pandémie du coronavirus ne fait pas que des malheureux. Christian Cariou avoue néanmoins que les directives gouvernementales afin de protéger la santé des travailleurs de l’entreprise sont prises très au sérieux, autant dans les bureaux qu’à l’intérieur de l’usine. Umano Medical ne peut se permettre de perdre des joueurs alors qu’un effort de guerre majeur lui est demandé.

S’adapter

Cette situation exceptionnelle demande toutefois à l’entreprise de s’adapter sur d’autres points. Le président souligne à cet effet que leur produit phare qui est actuellement victime d’une accélération de la demande, le lit Ook snow, sera le plus possible standardisé afin de ne pas ralentir la chaîne de production. Ce dernier se distingue habituellement sur le marché en étant personnalisé au maximum selon les besoins du client.

En ce qui concerne les futures embauches, l’entreprise se dit aussi prête à faire face à la musique. Un plan de formation accéléré sera mis en place en collégialité avec le personnel de bureau. Et comme l’entreprise était en croissance avant même que la crise du COVID-19 n’éclate, il y a de fortes chances que ces nouveaux emplois se transforment en postes permanents lorsque la demande retrouvera un rythme plus « normal ».

Les gens intéressés à postuler chez Umano Medical peuvent faire parvenir le curriculum vitae à Emploi@umanomedical.com.