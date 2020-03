Un appel urgent aux bénévoles est lancé

Le premier ministre a invité les gens qui ne travaillent plus en raison de la pandémie à s’inscrire comme bénévole sur un site centralisé.

Le gouvernement a fait appel à la fédération des Centres d’action bénévole et à son site qui existait déjà, www.jebenevole.ca. Il a été adapté à la situation en quelques jours à peine pour que tous les organismes qui ont besoin de bénévoles puissent s’y retrouver.

En se rendant sur le site, les gens peuvent s’inscrire comme bénévole en répondant à des questions d’usage, sur les antécédents judiciaires ou les voyages récents.

Puis, on peut choisir une région ou une ville et voir les offres de bénévolat potentiel.

Lors de l’annonce au point de presse quotidien du premier ministre, jeudi, Pascale Ouellet du Centre d’action bénévole Cormoran a vu le nombre de propositions de bénévolat exploser, ce qui est de bon augure.

« La plupart de nos bénévoles ont 70 ans et plus et sont en confinement. Nous, ce dont on a besoin c’est plus pour l’après pandémie, pour l’accompagnement médical. Actuellement, la plupart des rendez-vous sont remis, sauf les essentiels. C’est vraiment le “après” que j’appréhende et l’épuisement de nos bénévoles actuels aussi », a dit Pascale Ouellet du CAB Cormoran.