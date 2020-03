Un café gratuit pour les employés du milieu de la santé

Les établissements Café Bonté Divine de la région ont trouvé une belle façon de soutenir « l’effort de guerre » des employés du domaine de la santé en ces temps de coronavirus. Depuis le 17 mars, un café gratuit par personne leur est remis lorsqu’ils se présentent aux succursales de La Pocatière ou de Saint-Jean-Port-Joli.

Petit café filtre, petit café au lait, allongé ou chocolat chaud, Café Bonté Divine se dit flexible. Il était aussi normal pour Frédérick Bernier et son associée Cindy Bernier de poser un geste du genre en ces temps exceptionnels.

« C’est une petite tape dans le dos qu’on donne aux paramédics et au personnel hospitalier. Ils sont sur la première ligne dans cette crise », ajoute-t-il.

Depuis que l’annonce a été réalisée sur la page Facebook de l’entreprise, le copropriétaire avoue que la publication a engendré une vague de réactions positives rarement vues par le passé. En deux jours, la réponse a aussi été très bonne dans les deux établissements de la région.

« On connaît pas mal notre clientèle, mais si on n’est pas sûr, on peut demander aux gens de nous montrer la carte de l’établissement de santé pour lequel il travaille ou une photo de celle-ci. Pour les paramédics, ils sont en uniforme, alors ils sont assez faciles à reconnaître. Mais à la base, on n’est pas là pour “carter” les gens. On se fie à leur bonne volonté surtout », indique Frédérick Bernier.