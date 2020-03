Un centre de dépistage de la COVID-19 au Centre Bombardier de La Pocatière

Le Centre Bombardier à La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

Après Rimouski et Rivière-du-Loup, au tour de La Pocatière d’avoir son centre de dépistage du coronavirus dans un milieu hors hospitalier. Cette fois, c’est au Centre Bombardier de La Pocatière.

Le centre est ouvert depuis vendredi 8 h.

Cette clinique de dépistage, sur rendez-vous seulement, sera ouverte tous les jours de 8 h à 16 h pour les personnes ayant des symptômes légers et modérés qui auront préalablement communiqué avec le 1 877 644-4545. Pour des raisons de sécurité et afin de limiter au maximum la propagation du virus, toute personne n’ayant pas de rendez-vous ne pourra accéder à la clinique de dépistage. Aussi, les mesures d’hygiène et de salubrité seront renforcées. La collaboration de la population est également demandée afin de s’y présenter seul ou, pour les enfants et les personnes vulnérables, de n’avoir qu’un seul accompagnateur.

Pour être testé, « ce sont les mêmes consignes que les autres centres pour le moment, soit avoir été en voyage ou avoir été en contact avec une personne testée positive à la COVID-19. C’est la centrale de rendez-vous qui va évaluer la pertinence de procéder au dépistage », a indiqué Ariane Doucet Michaud, des communications au CISSS.

Rappelons que selon nos informations, au moins un cas de coronavirus aurait été dépisté à La Pocatière.