Un court métrage de Nicolas Paquet présenté à Cuba

Un court métrage de Nicolas Paquet, cinéaste de Saint-Alexandre, a été présenté il y a une dizaine de jours lors d’un festival à Cuba.

Nicolas Paquet était très heureux que Les Sucriers soit vu à Cuba et que le court-métrage ait encore une visibilité après quatre ans. Son distributeur, SPIRA, a proposé un catalogue de courts-métrages au Festival international de documentales Santiago Alvarez in Memoriam de Cuba. Les organisateurs ont choisi Les Sucriers.

Le documentaire met en vedette des acteurs locaux, qui résistent à l’industrialisation et bouillent l’eau d’érable de façon artisanale.

« Je ne sais pas à quel point sur l’île de Cuba on connaît le sirop d’érable, ce n’est quand même pas connu. C’est un peuple pour qui la production est gérée par l’État, il y a peut-être des questions intéressantes par rapport à la petite production artisanale. De plus en plus, Cuba est en changement, il y a probablement des gens qui cultivent les terres de façon artisanale », soulignait-il.