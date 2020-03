Un premier cas de coronavirus dans Chaudière-Appalaches

Photo : Unsplash.com.

Une personne revenant d’une croisière a été testée positive au COVID-19 dans la région de Chaudière-Appalaches. Impossible toutefois de préciser à quel centre hospitalier la personne s’est présentée.

« Cette personne revient d’une croisière dans les Caraïbes et été testée positive. Toutefois son état de santé est bon et ne nécessite pas d’hospitalisation de sorte qu’elle poursuit son isolement à la maison pour les 14 prochains jours. Depuis son retour de voyage, la personne a été en contact avec un nombre restreint d’individus. Ceux-ci ont été identifiés et sont actuellement contactés par notre Direction de santé publique », a indiqué Mireille Gaudreau, relationniste au CISSS de Chaudière-Appalaches.