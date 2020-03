Un présumé trafiquant arrêté à La Pocatière

Photo : Archives Le Placoteux.

Les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs, assistés de policiers membre du groupe tactique d’intervention de la Sûreté du Québec, ont procédé vers 1 h 45 dans la nuit de dimanche à lundi à l’arrestation de Billy Villeneuve, 49 ans, de Rimouski, au moment où ce dernier se déplaçait à bord de son véhicule sur l’autoroute 20 en direction est, dans le secteur de La Pocatière.

Des perquisitions qui ont eu lieu à bord de son véhicule et à son appartement du boulevard Arthur Buies Est à Rimouski ont permis aux policiers de découvrir une importante quantité de stupéfiants, soit environ 2 kg de cocaïne, un peu plus de 2,5 kg de cannabis, un peu plus de 42 000 $ en argent comptant et plusieurs objets servant au trafic de stupéfiants.

Son véhicule de type camionnette a également été saisi en tant que bien infractionnel.

L’enquête policière tend à démontrer que le suspect allait sur une base régulière dans la région de Montréal pour se procurer de la drogue qu’il écoulait par la suite sur le marché de Rimouski et des environs.

Billy Villeneuve ferait face à des accusations de trafic et de possession en vue de trafic de stupéfiants, de bris de conditions ainsi que de possession de biens criminellement obtenus.

Ce sont des informations reçues du public qui ont permis de procéder à l’arrestation du suspect.