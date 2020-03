Une école de Saint-Pamphile parmi les meilleures pour amasser les vieilles piles

L’école Saint-Joseph de Saint-Pamphile se classe parmi les écoles du Québec ramassant le plus de piles usagées, dans le cadre du concours annuel organisé par ENvironnement JEUnesse et Appel à Recycler. Seule une école de Thetford Mines la devance sur 250 établissements scolaires de niveau primaire.

Il s’agit d’une deuxième participation à ce concours pour l’école Saint-Joseph. L’an dernier, l’établissement d’environ 250 élèves avait amassé l’équivalent de 2370 kg de pile, terminant au 5erang sur environ 300 écoles participantes. En date du 1erfévrier dernier, l’école se classait cette fois 2eau Québec avec 1210 kg récoltés, loin derrière la 1reposition détenue par l’école St. Patrick Elementary School à Thetford Mines qui a collecté 3100 kg de piles, mais légèrement devant l’école primaire La Carrière à Chicoutimi qui a amassé jusqu’à maintenant 980 kg.

« On a un bel appui du milieu et il y a même des enseignantes de l’école qui nous apportent des piles de membres de leur famille vivant à l’extérieur de la région », explique Stéphanie Gauthier, responsable du service de garde qui supervise la participation de l’école au concours.

La Coop Saint-Pamphile serait d’ailleurs un des grands fournisseurs. Déjà lieu de dépôt pour le recyclage de piles, une entente a été établie avec l’entreprise dès la première année de participation au concours l’an dernier afin qu’elle fournisse à l’école Saint-Joseph le fruit de leur récolte au sein de la communauté.

« Quand on a décidé de se réinscrire, on s’est dit qu’on mettrait les bouchées doubles aussi en allant porter des panneaux publicitaires dans les entreprises pour les sensibiliser à notre collecte et on a également moussé notre participation au concours sur les médias sociaux pour que les gens développent le réflexe de nous apporter leurs piles en fin de vie », ajoute Stéphanie Gauthier.