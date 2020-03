Une page d’histoire tournée au Motel Le Martinet

La nouvelle enseigne. Photo : Maxime Paradis.

Une page d’histoire a été tournée récemment au Motel Le Martinet de La Pocatière. L’ancienne enseigne, qui trônait devant l’établissement depuis sa reconstruction suite à l’incendie de 1975, a été remplacée.

Visible de loin et reconnaissable parmi toutes, cette enseigne demeurait le dernier vestige de la « glorieuse » époque du Martinet, qui offrait jadis un service de restauration en plus de l’hébergement, et qui faisait également office de relais routier pour les gens se rendant dans l’Est-du-Québec par la présence d’un poste à essence. L’établissement se consacre aujourd’hui exclusivement à l’hôtellerie depuis son rachat par Marie-Claude Lavoie en septembre 2012.

« L’enseigne était devenue instable. La soudure du bloc “motel” a lâché et il s’est retrouvé à descendre le long des trois poteaux où il était accroché pour s’accoter sur la partie basse de l’enseigne. On n’avait pas le choix de remplacer l’ensemble », résume la propriétaire.

La nouvelle enseigne, imaginée par le designer Jean Marcotte, a été conçue par Art Massif de Saint-Jean-Port-Joli et Enseignes RDL. Son mât rappelle la queue du martinet, cet oiseau migrateur qui a donné le nom à l’établissement hôtelier.

Pour Marie-Claude Lavoie, cette nouvelle enseigne s’inscrit également dans la continuité des travaux de rénovation réalisés en 2018 qui ont changé de beaucoup l’apparence intérieure et extérieure du bâtiment d’accueil. D’autres travaux sont d’ailleurs prévus en mars dans les chambres situées au rez-de-jardin, de confirmer la propriétaire. Ceux-ci consisteront principalement à améliorer l’insonorisation des chambres situées à ce palier.