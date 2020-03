Julie Naud : Première femme à la tête de la Caisse de l’Anse de La Pocatière

Julie Naud. Photo : Maxime Paradis.

Julie Naud assume la fonction de directrice générale de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière depuis le 6 janvier 2020. Il s’agit d’une première pour cette institution financière qui a toujours été dirigée par des hommes depuis sa fondation en 1913.

Que ce soit en raison de son jeune âge – elle vient de franchir le cap de la quarantaine – ou simplement parce qu’elle est une femme, Julie Naud ne voit pas sa nomination à la tête de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière comme quelque chose d’exceptionnel. Elle l’avoue d’emblée quel’entreprise pour laquelle elle travaille, Desjardins, en est une qui fait preuve d’ouverture par rapport à la place que les femmes occupent dans différents postes de direction.

« Je regarde autour de moi, dans la région il y a quand même Christiane Castonguay qui dirige la Caisse Centre-Est-du-Kamouraska et Francyne Pellerin à la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet », cite-t-elle à titre d’exemple.

Elle reconnaît néanmoins que ce n’est peut-être pas encore la parité dans le domaine financier. Lorsqu’elle a débuté dans le métier, il y a une quinzaine d’années, elle confie en avoir ressenti davantage les effets au quotidien.

« Quand j’ai commencé comme planificatrice financière pour Desjardins, j’avais 25 ans, j’étais jeune avec peu d’expérience et je me retrouvais dans un monde “d’hommes d’affaires”. Je sentais que je n’avais pas le droit à l’erreur et que je devais faire preuve de rigueur et de persévérance », déclare-t-elle.

Une attitude qui ne lui a visiblement pas nui puisque Julie Naud n’a pas tardé à gravir les échelons dans son Lac-Saint-Jean natal pour en venir à occuper un premier poste de gestion comme directrice adjointe Développement de marché à la Caisse Domaine-du-Roy, avant d’aboutir en mai 2016 comme directrice Développement de marché à la Caisse Desjardins de Montmagny, pour ensuite devenir directrice Soutien à la direction générale dans la nouvelle Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny.

Elle parle d’ailleurs de sa dernière expérience de travail comme celle qui l’a préparée à devenir directrice générale. Et ce « coffre à outils » qu’elle s’est forgé au fil du temps, elle l’attribue en bonne partie à la latitude que lui a offert le directeur général de la Caisse à Montmagny.

« J’avais plusieurs mandats spécifiques et j’ai aussi été amenée à remplacer mon directeur général à quelques reprises, entre autres durant le processus de regroupement des caisses Desjardins de la MRC de Montmagny. Ça été très formateur », mentionne-t-elle.

Lorsque l’opportunité de prendre la direction de la Caisse de l’Anse de La Pocatière s’est présentée, Julie Naud avoue que l’offre lui parlait beaucoup. La proximité des milieux magnymontois et pocatois sur le plan économique est un des aspects qui l’interpellait le plus et qui a motivé son désir à relever le défi. Il n’en demeure pas moins que sans le soutien de son conjoint, il serait difficile pour elle de concilier ce travail avec sa vie personnelle, elle qui est mère d’un jeune enfant de 2 ans et demi.

« Ce sont des postes exigeants qui nécessitent une présence continue et qui impliquent beaucoup de rencontres à l’extérieur. C’est peut-être pourquoi on ne voyait pas beaucoup de femmes de mon âge, avant, dans ce type de postes là. Je crois que nous sommes la première génération où on sent vraiment que les rôles peuvent s’inverser et que ce n’est pas un problème autant pour l’homme que pour la femme d’être celui ou celle qui aura la carrière qui se concilie plus difficilement avec la vie familiale et qui peut compter sur le soutien de l’autre », a-t-elle exprimé.

En observation

En poste depuis peu, Julie Naud avoue être toujours « en modeobservation ». Ayant à cœur les ressources humaines et le bien-être du milieu, elle désire prendre le pouls de l’institution qu’elle dirige et du territoire où celle-ci est implantée. Elle se donne un an pour bien faire ses constats et peaufiner les actions futures de la Caisse. Elle avoue tout de même désirer la poursuite de l’engagement de Desjardins au sein de la communauté. À cet effet, elle soulignait avoir déjà commencé des rencontres avec différents acteurs du milieu.