Une vaste gamme de services déployés pour les élèves et les parents pendant la suspension des classes

Après deux semaines de suspension des classes, en raison de la pandémie de coronavirus, la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup annonce la mise en place de nouveaux services psychosociaux, à l’intention des parents et des élèves de 14 ans et plus. Ces services viennent bonifier la vaste gamme de services déjà offerts par la commission scolaire depuis le début de cette période plus difficile.

C’est vendredi que se déployait le tout dernier service offert par la commission scolaire : un service de soutien psychosocial. Offert en réponse à l’expression de nombreux besoins, ce nouveau service permet aux parents et aux élèves de 14 ans et plus d’avoir accès à un psychologue ou à un psychoéducateur, par téléphone. « La situation actuelle avec la pandémie, la réorganisation du travail pour les parents et la cohabitation à temps plein avec leur(s) enfant(s) créent un mélange jamais vu. Offrir ces services nous apparaissaient nécessaire et nous avons, avec l’équipe des professionnels des Services éducatifs jeunes de la commission scolaire, une équipe chevronnée pour y répondre », de souligner Antoine Déry, directeur général de la commission scolaire.

Aussi, les parents et les élèves de 14 ans et plus peuvent dès maintenant, dans un environnement confidentiel, échanger avec un psychologue s’ils vivent de la détresse psychologique, de l’anxiété, des pensées négatives ou des problèmes face à l’isolement. Pareillement, ils peuvent échanger avec un psychoéducateur s’ils souhaitent des conseils sur la gestion des émotions et de l’anxiété, sur l’organisation de la vie familiale ou sur la gestion des enfants énergétiques.

Ce nouveau service de soutien vient renforcer ceux déjà offerts depuis le 20 mars dernier : une liste d’activités d’accompagnement à l’intention des élèves de la commission scolaire.

Choisies minutieusement par l’équipe des conseillers pédagogiques des Services éducatifs jeunes de la commission scolaire, ces activités d’accompagnement permettent aux parents d’organiser des journées remplies de belles découvertes.

Les activités proposées sont accessibles en ligne au : https://www.cskamloup.qc.ca/activites-daccompagnement-des-eleves-de-la-commission-scolaire/.