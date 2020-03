Vers une clinique de dépistage de la COVID-19 au Kamouraska

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent travaille présentement à mettre en place un centre de dépistage du coronavirus au Kamouraska. Actuellement, le test se fait à l’hôpital de La Pocatière, sur rendez-vous, pour que la personne qui pourrait être atteinte soit accueillie correctement sans mettre en danger le personnel ou les autres usagers.

Le test est ensuite envoyé au laboratoire de Québec. Toutefois, après le Colisée de Rimouski et le Centre culturel de Rivière-du-Loup, le CISSS travaille à mettre en place un lieu de dépistage au Kamouraska. Ce lieu n’a pas été précisé pour le moment.

« Pour le Kamouraska, actuellement c’est testé à l’hôpital (de La Pocatière) sur rendez-vous. On travaille sur l’ouverture d’une clinique de dépistage dans nos quatre autres territoires : Kamouraska, Témiscouata, Matanie, Matapédia. On travaille en collaboration avec nos partenaires, les municipalités notamment, pour trouver des emplacements et valider des scénarios pour être en mesure de les ouvrir rapidement », a dit Ariane Doucet Michaud, du CISSS du Bas-Saint-Laurent.