Pour poursuivre leurs rendez-vous virtuels hebdomadaires, Les Arts de la scène de Montmagny proposent aux internautes une nouvelle série de Facebook Live : Les rencontres ADLS #Çavabienaller. Le concept est simple : le directeur général des Arts de la scène, Christian Noël, invite un artiste à discuter avec lui pendant près d’une heure en direct sur la page Facebook des Arts de la scène. Marquez votre agenda pour ce premier 6 à 7 unique le vendredi 10 avril 18h!

Le premier invité de cette série sera nul autre qu’un chouchou de l’humour québécois et des gens de notre région :

P-A Méthot. Après s’être produit dix fois en six ans sur les planches des différentes salles de Montmagny, le Gaspésien d’origine transpercera l’écran avec son énergie contagieuse et rejoindra le public, confiné à la maison en raison de la situation actuelle.

Christian Noël, directeur général des Arts de la scène, explique : « Dès que j’ai contacté P-A, il s’est montré très enthousiaste à l’idée de cet échange virtuel sympathique. Il est crinqué à bloc, et moi aussi! On espère faire passer un bon moment aux gens à la maison, et je crois que la complicité que nous partageons depuis plus de 20 ans devrait faire sourire les internautes au rendez-vous! »

Très interactive et sans prétention, cette discussion permettra aux internautes d’en apprendre davantage sur l’amour que porte ce raconteur hors-pair pour la région, de découvrir des anecdotes rigolotes qui lui sont arrivées en tournée et aussi de lui poser des questions en commentant le Facebook Live.

À la fin de cette discussion du DG, Les Arts de la scène réservent aux internautes une belle surprise pour leur troisième rendez-vous virtuel le vendredi 17 avril 18h! Surveillez les médias sociaux pour plus de détails!