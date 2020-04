Accès contrôlé : les producteurs acéricoles peuvent passer

Barrage routier à l’intersection de la route Jeffrey. Photo : Maxime Paradis.

Les agriculteurs qui habitent Chaudière-Appalaches, mais qui possèdent des érablières au Kamouraska ou au Témiscouata, peuvent accéder à la région du Bas-Saint-Laurent.

Quelques informations, probablement un malentendu dans au moins un cas, selon Justin Plourde, président du Syndicat des producteurs acéricoles du Bas-Saint-Laurent, laissaient croire que ce n’était pas possible. Après vérifications, M. Plourde a indiqué qu’avec des cartes officielles, il n’y a aura pas de problème pour passer la nouvelle frontière.

«Tous nos producteurs ont une carte de producteurs, on a envoyé un courriel à tous les producteurs du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie pour les informer que s’ils veulent traverser le «blocus», d’avoir les papiers avec eux autres et aussi une carte pour prouver leur identité», a précisé M. Plourde.