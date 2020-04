Acériculture : Incertitudes quant à l’exportation des produits de l’érable en 2020

Une forme d’incertitude plane à l’heure actuelle autour de l’exportation éventuelle des produits de l’érable issus de la production actuellement en cours au Québec. En cette période de pandémie de la COVID-19, la Fédération des producteurs et productrices acéricoles du Québec espère donc que la demande locale ne diminuera pas.

Plus de 80 % de la production de sirop d’érable produit au Québec est exportée sur les marchés internationaux, selon la Fédération. 2019 a d’ailleurs été une année record de ce côté avec une hausse de 5 % par rapport aux exportations de 2018, avec un total de 111 millions de livres vendues à l’extérieur des frontières du Québec.

Dans le contexte actuel de la pandémie, où les frontières des pays sont fermées à la circulation des gens, mais toujours ouvertes au libre passage des marchandises, la Fédération avoue se questionner à savoir les débouchés seront les mêmes pour les produits de l’érable québécois sur le marché mondial, la situation changeant de façon presque quotidienne. Néanmoins, la directrice des communications corporatives, Hélène Normandin, ne s’en fait pas outre mesure.

« C’est un produit de consommation qui se conserve. On a une réserve stratégique qui permet bon an mal an de maintenir un approvisionnement régulier. Si on se retrouve avec un surplus qu’on ne réussit pas à vendre, on va le stocker. À court ou moyen terme, les producteurs et productrices acéricoles vont peut-être le ressentir, mais à long terme, ça va se stabiliser », résume-t-elle.