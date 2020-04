Aucun cas de la COVID-19 dans L’Islet

Photo: Unsplash.com

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a dévoilé mercredi le nombre de cas de coronavirus par MRC, une donnée attendue par les gens de L’Islet.

Depuis le début de la pandémie, il était impossible de savoir si les cas qui s’accumulaient dans Chaudière-Appalaches étaient concentrés à Lévis, en Beauce, à Montmagny ou même à L’Islet.

Le CISSS a annoncé mercredi que le ministère de la Santé et des Services sociaux autorise maintenant les directions de santé publique à diffuser le nombre de cas confirmés par MRC. On peut ainsi voir que les cas sont plus nombreux vers Lévis et qu’on compte zéro cas dans L’Islet en date du 1er avril.

Sur les 130 cas confirmés mercredi, on compte toutefois 14 travailleurs de la santé. Cinq personnes sont hospitalisées, dont deux aux soins intensifs et aucun décès.

Le Bas-Saint-Laurent pour le moment n’a pas l’intention de dévoiler ses chiffres par MRC, compte tenu du faible nombre de cas (18). On n’exclut toutefois pas de le faire éventuellement.