Aucune résidence pour personnes âgées du Bas-Saint-Laurent touchée

Alors que plus de 500 résidences pour personnes âgées sur plus de 2000 au Québec sont touchées par des cas de coronavirus, le Bas-Saint-Laurent y échappe.

Si on compte cinq cas de plus ce mercredi, pour un total de 18 dans la région, aucune résidence pour personnes âgées du Bas-Saint-Laurent n’est victime de la COVID-19 pour le moment.

On ne compte pas d’hospitalisation ou de décès supplémentaire non plus. 16 personnes sont donc en isolement à la maison, une personne est hospitalisée dans l’un des centres désignés et nous comptons malheureusement une victime. Dans Chaudière-Appalaches, on dénombre maintenant 130 cas.

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre François Legault a montré son inquiétude concernant les résidences. Il offre même au personnel des résidences pour aînés d’aller rester à l’hôtel – et de payer la facture le temps de la crise – pour réduire les contaminations potentielles.

Quant au matériel médical, les approvisionnements sont suffisants pour le moment pour au moins une semaine.