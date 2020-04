Bénévoler, c’est essentiel

Photo prise lors d’une activité en 2017. Photo : Courtoisie.

Parrainée par la Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ), la 46e édition de la Semaine de l’action bénévole qui se tient du 19 au 25 avril 2020 vise à saluer et reconnaître les millions de bénévoles qui s’investissent chaque année dans leur communauté.

C’est dans cet esprit que la FCABQ remet chaque année depuis 2016 une distinction honorifique à une personnalité québécoise qui devient par la suite ambassadrice de la Semaine de l’action bénévole. Bien que nous n’ayons pu remettre le prix en main propre, c’est Hugo Girard qui devient l’ambassadeur de la semaine de l’action bénévole 2020.

« C’est une véritable fierté pour moi de représenter l’action bénévole au Québec. Malgré ce que l’on traverse en ce moment, les citoyens font preuve d’une générosité incroyable en se portant volontaires afin de bénévoler et aider leurs concitoyens les plus touchés par la crise » a-t-il exprimé.

Cette année, la semaine de l’action bénévole se déroulera dans un contexte particulier de crise sanitaire. Le thème initialement prévu « Bénévoler c’est chic, trouve ton style sur Jebenevole.ca » ne concordant pas avec l’environnement dans lequel nous évoluons actuellement, nous avons choisi de mettre en lumière la mobilisation exceptionnelle des bénévoles et de les remercier pour cet élan de solidarité. En effet, suite à l’appel du premier ministre François Legault le 26 mars dernier, les Québécois ont répondu présent. Aujourd’hui, plus de 2 000 organismes et 25 000 bénévoles sont inscrits.

« Je souhaite remercier chaleureusement tous les bénévoles pour leur solidarité face à la situation actuelle où, plus que jamais, Bénévoler est essentiel. Ce qui se passe depuis plusieurs semaines en action bénévole est extraordinaire. En effet, la courbe s’est véritablement inversée et le nombre de bénévoles qui se sont mobilisés dépasse amplement nos attentes. J’invite les organismes communautaires de tout le Québec à se joindre à la plateforme », a exprimé Michel Alexandre Cauchon, directeur général de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec.