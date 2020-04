Bernard Généreux de pair avec les médias pour offrir de la visibilité à des organismes

Bernard Généreux. Photo : Courtoisie.

En collaboration avec les médias régionaux du territoire de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, le député Bernard Généreux offre à des organismes communautaires une vitrine dans les médias, au cours des prochaines semaines.

« Nous voulons tous que les citoyens connaissent les numéros des organismes de premières lignes en cas de besoin, tels que l’aide alimentaire et le soutien psychologique. Nos médias régionaux représentent la meilleure façon de joindre le plus grand nombre. C’est aussi une façon de mettre en valeur les organismes pour lesquels œuvrent ces hommes et ces femmes de chez nous, en ces temps difficiles », mentionne M. Généreux.

Ainsi, le Carrefour d’initiatives populaires, le Centre d’entraide l’Horizon de Rivière-du-Loup ainsi que La Traversée de La Pocatière et Moisson Kamouraska figurent parmi les organismes qui bénéficieront de la visibilité offerte par M. Généreux et les partenaires médias. Du côté de L’Islet, Soupe au bouton et les Nouveaux sentiers sont du nombre et pour Montmagny, il s’agit des organismes le Trait d’Union, le Centre d’entraide familiale et la Maison de Secours La Frontière.

Une vidéo sera aussi mise en ligne prochainement afin d’informer les citoyens sur les façons de rejoindre certains organismes, mais se voudra aussi un clin d’œil au travail effectué par les piliers de ces organisations.

M. Généreux souligne au passage les nombreuses initiatives faites partout dans la circonscription afin de faire connaître l’ensemble des services à la population, ainsi que le travail des différentes corporations de développement communautaire du comté.

« C’est dans l’adversité qu’on voit la solidarité d’une communauté et je suis extrêmement fier des citoyens et citoyennes de tout Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup. Tous ensemble on va y arriver », termine-t-il.

Le député tient à remercier les médias de son comté pour leur générosité. Merci à CIMT, CIEL 103,7, CIBM 107, Info-dimanche, Le Placoteux, TVCK, CHOX-FM, CIQI-FM, L’Oie blanche et CMATV.