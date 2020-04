Bernard Généreux présent à la Chambre des communes

Photo : Courtoisie.

La Chambre des communes a été rappelée le samedi 11 avril dernier et le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a été le représentant pour le caucus conservateur du Québec afin de permettre au gouvernement de déposer un projet de loi visant l’adoption de nouvelles mesures économiques d’urgence pour soutenir les travailleurs et les entreprises du Canada en réponse à la pandémie.

« Je suis heureux d’avoir été choisi pour représenter le caucus du Québec et ainsi contribuer avec mes autres collègues députés à aider les travailleurs et entrepreneurs à faire face à la situation actuelle », souligne le député.

Alors que le Parlement s’apprêtait à voter la nouvelle Loi sur la subvention salariale d’urgence, afin d’encourager plus d’entreprises à garder leur personnel pendant cette période économique difficile, M. Généreux a profité de sa présence en chambre pour questionner le gouvernement sur ce qu’il entend faire pour rendre admissibles ou aider les pompiers à temps partiel et les élus, mais aussi les travailleurs saisonniers, le monde agricole et les entreprises de toutes tailles.

« L’industrie touristique, que l’on pense à l’événementiel, à la restauration, à l’hôtellerie et j’en passe, est gravement touchée elle aussi. Le gouvernement doit prévoir des mesures concrètes et rapides pour s’assurer de ne laisser personne derrière », déclare M. Généreux.

L’essentiel des questions posées peut être consulté ici.