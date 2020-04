Bernard Généreux presse le gouvernement de soutenir les médias locaux

Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, demande au gouvernement libéral d’utiliser rapidement le budget publicitaire d’urgence de 30 M $ promis pour diffuser les informations essentielles sur la pandémie de la COVID-19.

Les médias locaux et régionaux jouent un rôle crucial qui consiste à informer les citoyens pendant cette pandémie. Durement frappés par la baisse dramatique des revenus publicitaires depuis plus d’un mois, ceux-ci font des prouesses pour jouer leur rôle essentiel pour informer les gens de chez nous.

« Je me suis entretenu avec tous les médias de mon comté au début de la crise. Avec la chute des revenus publicitaires, ils estiment qu’ils ne pourront maintenir leurs activités plus de trois mois. Le gouvernement doit les aider », affirme M. Généreux. « La diffusion d’une information juste, véridique et pertinente est primordiale en ces temps de crise et nos médias sont les mieux placés pour le faire. Ils font leur part et je désire que ces partenaires locaux et régionaux soient encore là après la crise », ajoute-t-il.