Bernard Généreux soutient les entrepreneurs

Bernard Généreux. Photo : Courtoisie.

Le député de Montmagny—L’Islet —Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a rencontré près d’une centaine d’entrepreneurs du comté dimanche dernier lors d’une conférence téléphonique. Plusieurs questions ont été posées par les dirigeants d’entreprises dont certaines ont trouvé des réponses et d’autres trouveront écho dans les prochaines décisions gouvernementales, espère-t-il, lui-même étant entrepreneur.

« Beaucoup de nos entreprises sont très fragilisées et lors des rencontres que j’ai eues avec les entrepreneurs, ils ont soulevé des points que j’amène à mon parti pour les faire avancer. Tous ensemble, nous proposons des mesures concrètes pour aider les petites entreprises qui voient leurs revenus chuter à cause de la COVID-19 », indique le député.

En exemple, M. Généreux cite le droit de demander la Prestation canadienne d’urgence (PCU). « Les enjeux d’entrepreneurs ont été pris en compte. Ils sont désormais, pour plusieurs, admissibles à la PCU. Et quant à la subvention salariale, le parlement sera rappelé la semaine prochaine pour l’intégrer à la loi. Ça avance », dit-il.

D’autres revendications sont faites actuellement pour notamment permettre temporairement aux propriétaires exploitants de devenir des employés salariés au lieu de bénéficiaires de dividendes pour qu’ils aient droit à la subvention salariale. Également, remettre aux petites entreprises la TPS qu’elles ont payée au gouvernement au cours de la dernière année pour qu’elles aient des fonds pour payer leurs employés jusqu’à ce que la subvention salariale arrive.

« Selon le plan actuel, les employeurs devront attendre de trois à six semaines pour demander la subvention, et vont ensuite devoir attendre pour obtenir les fonds. Les petites entreprises qui doivent payer leurs factures de toute urgence ne peuvent pas se permettre d’attendre des semaines. Elles ont besoin d’aide maintenant », ajoute M. Généreux.

« Quand cette crise sera derrière nous, bientôt je l’espère, nos entreprises doivent être capables de se relever et d’ici là on veut qu’elles tiennent le coup. Je suis 100 % avec nos entrepreneurs et de tout cœur avec eux », déclare le député.

Bernard Généreux et son équipe poursuivent leur travail auprès des travailleurs et entreprises de la circonscription. « Plusieurs enjeux sont soulevés lors de nos entretiens avec les citoyens et nous faisons de notre mieux pour que tout le monde reçoive ce qu’ils sont en droit d’avoir », termine-t-il.