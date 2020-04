Centraide octroit 37 000 $ pour la sécurité alimentaire

Photo (vidéoconférence) de gauche à droite – en haut : Guy Drouin (CDC ICI Montmagny-L’Islet), Claire Jacquelin (CDC ICI Montmagny-L’Islet), Lysanne Tanguay (Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny). En bas : Danye Anctil (Maison de secours la Frontière), Sylvie Fortin (Soupe au bouton) et Benoît Poirier (Centraide Québec Chaudière-Appalaches).

Centraide Québec Chaudière-Appalaches a accordé une aide financière de 37 000 $ à Soupe au bouton via le fonds d’urgence afin de faire face aux besoins grandissants d’aide alimentaire dans le contexte de la COVID-19, et ce, pour le territoire de la MRC de L’Islet et de la MRC de Montmagny.

Issu d’une concertation entre les différents organismes œuvrant en sécurité alimentaire des deux MRC soit, Soupe au bouton (organisme fiduciaire du projet), La Maison de Secours la Frontière et Le Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny ainsi que du support de la CDC ICI Montmagny-L’Islet, il a été convenu d’unir les forces dans la gestion de cette crise sanitaire.

« C’est une solidarité et une concertation qui s’est rapidement mise en place dans le contexte actuel », souligne Claire Jacquelin, codirectrice de la CDC ICI Montmagny-L’Islet.

En effet, chacun des organismes ayant comme service l’aide alimentaire a évalué rapidement les besoins pour implanter un système de livraison et pour assurer le conditionnement et la transformation d’aliments dans le contexte de la COVID-19. Il a ainsi été décidé de travailler ensemble et d’unir les forces de chacun.

« Il y a un élan de générosité autant de la population que des restaurateurs ou même des entreprises qui prêtent des véhicules pour la cueillette ou la livraison de denrées. Je dirai que le défi qu’on a aujourd’hui c’est de trouver certaines denrées en grande quantité. C’est tout une logistique et un défi au quotidien, mais c’est essentiel, car il y a beaucoup de personnes inquiètes présentement et qui vivent des situations difficiles », de dire Guy Drouin codirecteur de la CDC organismes instigateur de la concertation.

Les fonds serviront bien entendu à l’achat de denrées alimentaires, à défrayer les dépenses entourant les livraisons et la logistique ainsi que la gestion des nouvelles normes sanitaires. Moisson Kamouraska est aussi un partenaire majeur dans l’approvisionnement.