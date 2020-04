Chaudière-Appalaches : une nouvelle application pour favoriser l’achat local

Photo : Courtoisie.

La Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA) lançait, il y a quelques jours, une nouvelle application web visant à favoriser l’achat local, nommée #ACHATLOCAL CA. Disponible depuis le https://achatlocal.glideapp.io, l’application web a été adaptée d’une aure similaire afin de faciliter l’achat local.

« La crise du COVID-19 pousse plusieurs consommateurs à revoir leurs habitudes d’achat. Les incertitudes quant aux approvisionnements en provenance des pays étrangers peuvent en inciter plusieurs à opter davantage pour l’achat local. La TACA a voulu saisir la balle au bond pour diriger le consommateur de Chaudière-Appalaches vers les producteurs et transformateurs près de chez lui par le biais d’une plateforme simple à utiliser », mentionne son président, M. Sylvain Bourque.

En résumé, l’application permet de référencer les entreprises locales de Chaudière-Appalaches qui livrent et fournissent des produits à livrer et/ou à emporter, et propose une solution géotaguée pour les consommateurs qui cherchent des produits locaux près de chez eux. L’application est visible depuis Internet ou sur un téléphone mobile et ne nécessite pas de téléchargement. Le consommateur peut consulter la carte dans son secteur et faire une recherche parmi les produits disponibles.

Pour leur part, les entreprises agroalimentaires de la région sont invitées à s’y inscrire gratuitement. Chaque entreprise peut s’inscrire simplement depuis l’application web, proposer ses produits et apparaître sur la carte.

« C’est le temps plus que jamais, en temps de crise, de miser sur l’achat local. Notre sécurité alimentaire doit se fonder sur nos propres entreprises autant que possible, plutôt que sur celles d’autres pays qui penseront à nourrir d’abord leur propre population avant la nôtre. J’encourage donc toute la population de Chaudière-Appalaches à se serrer les coudes et à encourager plus que jamais ses producteurs et transformateurs », de mentionner M. James Allen, président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.

Au moment de rédiger ces lignes, une soixantaine d’entreprises avaient déjà créé leur fiche. Une procédure est disponible au http://chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/sites/24275/tutoriel_entreprises_achatlocal_ca_2020.pdf pour faciliter l’inscription des entreprises. Les entreprises peuvent aussi écrire à lucas.grolleau@taca.qc.ca si elles ont des questions.