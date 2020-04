CHSLD : des familles rivalisent d’originalité pour soutenir leurs proches

La famille de Mme Juliette Pelletier qui réside au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli lui a fait une belle surprise. Photo : Courtoisie.

Ne pouvant plus visiter leurs proches, des familles essaient de trouver des solutions pour offrir un peu de soutien et d’amour aux aînés qui habitent les CHSLD ou résidences pour personnes âgées.

C’est le cas de la famille de Mme Julienne Pelletier qui habite le CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli. Un peu plus tôt la semaine dernière, certains de ses enfants et petits-enfants lui ont préparé toute une surprise.

Ils ont préparé une affiche « On t’aime grand-maman » et se sont rendus sur le stationnement du CHSLD pour lui faire la surprise. Avec la complicité de la personne responsable de l’animation à l’intérieur de l’établissement, Mme Pelletier a pu se rendre à la fenêtre et a même parlé par téléphone simultanément avec sa petite famille.

« On était capable de communiquer avec elle pendant qu’elle nous voyait. Le téléphone était sur haut-parleur. On pouvait se jaser, c’est ça qui était bien. Elle nous disait qu’elle était très contente de nous voir », a raconté sa fille Colombe St-Pierre, qui ajoute que le geste sera répété.

Cette situation est particulièrement difficile pour les aînés et les proches. Dans le cas de Mme Pelletier, elle avait de la visite régulièrement avant le début de la pandémie. Désormais, personne ne peut la visiter. Voilà pourquoi les familles doivent trouver des solutions pour mettre un peu de baume au cœur de leurs proches.

« C’est d’autant plus difficile pour ma mère qui est habituée de recevoir de la visite de façon régulière », indique Colombe St-Pierre.

Au-delà de ce geste, la communication par téléphone quotidienne est une bonne solution. On utilise aussi Facetime quelques fois grâce à l’appareil d’un membre du personnel, en attente de tablettes sous peu.

« On est six enfants et de temps en temps on s’échange ça. Elle reçoit un appel tous les jours, mais ce n’est vraiment pas comme aller la voir. Tout ce qu’on peut faire c’est lui parler au téléphone pour l’instant, on espère bien les tablettes prochainement », de conclure Mme St-Pierre.