Cinq athlètes-espoir du Kamouraska sélectionnés

L’URLS du Bas-Saint-Laurent, qui est responsable de la délégation de l’Est-du-Québec aux Jeux du Québec, lance le Camp espoir Est-du-Québec vers Rivière-du-Loup 2021.

Ce sont 90 athlètes, dont cinq du Kamouraska, qui ont été sélectionnés par les associations et répondants régionaux des disciplines au programme de la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup à l’hiver 2021.

Avec la tenue de deux Finales des Jeux du Québec dans la région d’ici 2022, l’URLS du Bas-Saint-Laurent souhaitait offrir un nouveau service aux athlètes afin de les outiller pour améliorer leur performance.

Au Kamouraska, il s’agit de Laurie-Anne Morin de Rivière-Ouelle (gymnastique, trampoline), Jacob Beaulieu de La Pocatière (hockey masculin), Henry Ouellet de Saint-Alexandre (hockey masculin), Antoine Ouellet de Saint-Alexandre (taekwondo) et Marilou Michaud de Sainte-Hélène-de-Kamouraska (taekwondo)

Camp espoir

Le plan A du Camp espoir consistait à une journée d’évaluation physique des athlètes avec les étudiants en kinésiologie de l’Université du Québec à Rimouski en mai, suivie d’une journée de perfectionnement en septembre à Rivière-du-Loup avec la collaboration de Marie-Ève Ouellet, coordonnatrice au développement sportif, du Stade Premier Tech.

La situation actuelle a évidemment chamboulé le plan A puisque le milieu sportif est présentement en pause. Souhaitant tout de même offrir la possibilité aux athlètes de vivre cette expérience, nous avons planifié des conférences en ligne pour les athlètes et nous avons reporté la journée d’évaluation physique à l’automne.

Les athlètes débutent les activités du Camp espoir avec une conférence du préparateur mental Jonathan Lelièvre, qui échange avec les athlètes sur divers sujets : comment aborder du bon angle le confinement, comment tourner une situation difficile en opportunité et comment se préparer au processus de sélection. D’autres conférences suivront au cours des prochaines semaines.

Ce sont les associations et répondants régionaux qui ont identifié les athlètes selon un nombre établi au prorata de la délégation. Les athlètes doivent être de la catégorie présente à la Finale des Jeux du Québec et avoir un potentiel d’être sélectionnés sur l’équipe régionale. Au total, ce sont 90 athlètes de 13 des 14 MRC de l’Est-du-Québec qui participeront au Camp espoir. De plus, il y a des représentants de 17 des 18 disciplines qualifiées pour la prochaine Finale.