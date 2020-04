COVID-19 : de nouveaux détails sur l’inscription à la Prestation canadienne d’urgence

Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, souhaite partager des détails importants en lien avec la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Ce programme fédéral d’aide financière pour les personnes sans revenu en raison du coronavirus (COVID-19) s’ouvrira le 6 avril 2020.

Il y aura deux façons de faire une demande : en ligne par l’entremise de « Mon dossier » sur le site de l’Agence du revenu du Canada ou au téléphone par l’entremise d’un système automatisé. Pour utiliser ce dernier, il faudra composer le 1 800 959-2019. Afin de vérifier l’identité des demandeurs, il faudra avoir sous la main son code postal et son numéro d’assurance sociale.

Le service d’inscription sera offert 21 heures par jour (fermé de 3 h à 6 h afin de permettre l’entretien du système), et ce, sept jours par semaine.

Pour faciliter la gestion des demandes, l’Agence du revenu du Canada a désigné des jours précis pour s’inscrire. Pour les personnes nées en janvier, février ou mars, il faudra faire sa demande les lundis. Pour les personnes nées en avril, mai ou juin, il faudra faire sa demande les mardis. Pour les personnes nées en juillet, août ou septembre, il faudra faire sa demande les mercredis. Pour les personnes nées en octobre, novembre ou décembre, il faudra faire sa demande les jeudis. Il sera possible de s’inscrire les vendredis, samedis et dimanches pour tous les mois.

Les versements de 2000 $ se feront mensuellement. Les personnes qui choisiront le dépôt direct auront l’argent en trois jours ouvrables. Les personnes qui choisiront de recevoir un chèque par les services postaux devront patienter environ 10 jours ouvrables avant de recevoir l’argent.

Pour obtenir rapidement l’information sur les mesures fédérales en lien avec la COVID-19, le député invite les gens à s’inscrire en ligne à son infolettre : https://bit.ly/2RaFJJo.

En raison du nombre très important d’appels et de correspondances reçus à son bureau, M. Généreux invite les gens à vérifier en premier lieu auprès des canaux gouvernementaux officiels comme le www.canada.ca/coronavirus et le www.quebec.ca/coronavirus avant de contacter les membres de son équipe pour obtenir des réponses à leurs questions.

La ligne pour les demandes d’information sur l’assurance-emploi en lien avec le coronavirus est le 1 833 381-2725. La ligne d’information générale du gouvernement du Canada sur le coronavirus est le 1 833 784-4397.

Il est possible de joindre les membres de l’équipe au bernard.genereux@parl.gc.ca ou par téléphone au 418 868-1280 pour le bureau de Rivière-du-Loup ou au 418 248-1211 pour le bureau de Montmagny. Pour obtenir plus de détails, on peut aussi visiter le www.bernardgenereux.ca.