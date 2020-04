COVID-19 : Les Bas-laurentiens seront hospitalisés dans la région

L’hôpital de Rimouski. Photo : Jean-Pierre Perouma/Radio-Canada.

Les personnes atteintes assez sévèrement du coronavirus pour être hospitalisées pourront l’être désormais en région, plus précisément à Rimouski. Jusqu’à mardi, les Bas-laurentiens devaient l’être dans un centre hospitalier à l’extérieur de la région.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS) a confirmé que l’hôpital de Rimouski est devenu un centre désigné d’hospitalisations liées à la COVID‑19. Cette désignation du ministère de la Santé et des Services sociaux permet à l’Hôpital de Rimouski de prendre en charge et d’hospitaliser dès maintenant des patients atteints de la COVID-19 pour les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Ce nouveau statut permettra aussi d’accepter le transfert de patients COVID-19 des autres centres désignés en situation de débordement, si nécessaire.

Au cours des dernières semaines, des travaux ont été réalisés à l’hôpital afin d’augmenter la capacité d’accueil pour les patients atteints de la COVID-19 ainsi que pour mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel soignant et des usagers. La mise en place des mesures de zonage permet de regrouper la clientèle desservie en fonction de leur état de santé grâce à des zones froides (usagers sans COVID-19), tièdes (usagers suspectés COVID-19) et chaudes (usagers infectés par la COVID-19). Ces dispositions visent à diminuer les risques de contamination entre les usagers avec un diagnostic de COVID-19 confirmé et les usagers sains ou suspectés d’un diagnostic de COVID-19.

Il y a déjà trois personnes qui sont hospitalisées en raison de la maladie, mais à l’extérieur de la région. « Pour le moment, il n’est pas envisagé que les personnes déjà hospitalisées à l’extérieur soient transférées à Rimouski puisque leur épisode de soins est déjà débuté dans un autre centre hospitalier », a indiqué Ariane Doucet Michaud, des communications au CISSS. Pour le moment, ce n’est que Rimouski qui est désigné pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.