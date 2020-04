COVID-19 : vers des réouvertures graduelles prochainement

Les propos du premier ministre François Legault lors du point de presse quotidien de mardi pointent de plus en plus vers une réouverture graduelle des écoles, garderies et entreprises.

Selon certains scénarios, les régions moins touchées comme les nôtres pourraient être visées en premier par ces réouvertures graduelles.

Dans le Bas-Saint-Laurent, on ne dénombre aucun nouveau cas de la COVID-19 depuis maintenant 11 jours. Sur 34 cas, on compte 29 guérisons et 1 décès. Par 100 000 habitants, la région est la moins touchée de tout le Québec. L’Islet dans Chaudière-Appalaches compte toujours moins de cinq cas.

Concernant les écoles, le premier ministre a assuré qu’au point de vue de la santé, il serait mal avisé d’attendre le 1er septembre pour retourner en même temps un million d’élèves à l’école. Il prônerait plutôt un retour graduel, sans préciser de dates pour le moment.

« On est en train de regarder comment on va rouvrir graduellement l’économie, les écoles et les services de garde. Le mot important c’est graduel », a dit le premier ministre.

Quant aux régions moins touchées et l’idée de les privilégier pour les réouvertures graduelles, le premier ministre a indiqué que « ça fait partie des scénarios qui sont examinés actuellement, de commencer en rouvrant certaines régions, les entreprises, les garderies, les écoles, mais il n’y a rien de décider encore. On veut s’assurer pendant encore un certain nombre de jours que la situation reste stable. Je n’ai pas encore tout à fait le OK du Dr Arruda ».