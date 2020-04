Des légumes d’ici la fin de l’année pour Les Jardins du Clocher

Photo : Facebook Les Jardins du Clocher.

L’OBNL Les Jardins du Clocher pourrait voir ses premiers légumes prendre le chemin de la vente dès la fin de l’année. Les tours de production en environnement fermé développées par INNO-3B et qui doivent servir à cette production seraient opérationnelles dès novembre prochain.

Le chemin a été long et peut-être même ardu avant d’en venir à cet échéancier pour l’OBNL propriétaire de l’église de Saint-Pacôme depuis maintenant un an. Intimement lié à l’entreprise INNO-3B lors de sa création, il a fallu, en quelque sorte, que l’OBNL prenne ses distances de l’entreprise auprès de qui il fera l’acquisition de la technologie qui servira à répondre en partie à l’ambitieuse mission qu’il s’est fixée : lutter contre les changements climatiques avec un système alimentaire résilient.

Depuis quelques mois, l’entreprise INNO-3B a centralisé toutes ses activités dans le même bâtiment que Roland & Frères à Saint-Pacôme, elle qui fonctionnait auparavant sur trois sites différents au sein de la municipalité, dont l’église. Nathan De Baets, président des Jardins du Clocher, précise toutefois que l’entreprise continue d’honorer le bail qui la lie à son OBNL, même si elle a complètement quitté les lieux.

« C’est un départ qui a été difficile et critiqué par certains citoyens à Saint-Pacôme, mais qui a été salutaire à la fois. Sans être la fin de notre collaboration, ç’a permis à la fois de démontrer que nous étions réellement deux entités indépendantes, ce qui nous facilite aujourd’hui la tâche pour le financement des tours de production », résume-t-il.

Rien n’est encore confirmé, mais les garanties apportées par Les Jardins du Clocher en provenance de ces possibles bailleurs de fonds a permis à l’OBNL de s’entendre définitivement avec INNO-3B quant à l’achat de trois tours de production de végétaux en environnement fermé qui seront installées dans la sacristie de l’église. Le préassemblage est prévu pour juillet 2020, la livraison au plus tard en septembre et la mise en service au tournant de novembre.

« Si tout se déroule comme prévu, on aurait déjà une production à mettre en marché en décembre 2020 », poursuit Nathan De Baets.

Moteur économique

La production de légumes dans la sacristie de l’église de Saint-Pacôme, par le biais de la technologie développée par INNO-3B, est le moteur économique du projet des Jardins du Clocher depuis le tout début. L’OBNL prévoit écouler une partie de cette production à l’église même sous forme de marché public, mais également auprès des entreprises et institutions de la région sous le principe d’un circuit court.

« Des restaurants se sont déjà montrés intéressés par ce que nous allons produire », mentionne le président.

Avec les revenus engendrés par la vente de ces légumes et ces végétaux, Les Jardins du Clocher ambitionnent poursuivre la mise en valeur du patrimoine bâti que représente l’église de Saint-Pacôme et rouvrir celle-ci à la communauté avec une programmation d’activités plus large que la simple pratique du culte.

« Il y a plusieurs idées qui sont sur la table actuellement, mais aucune n’a encore été officiellement arrêtée. On va s’y pencher plus sérieusement dans une prochaine phase. Pour le moment, notre priorité était d’asseoir bien solidement les fondations administratives et financières avant d’aller plus loin », conclut Nathan De Baets.