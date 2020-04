Des milliers de bouteilles de désinfectants distribuées

Photo : Facebook Distillerie Fils du Roy

Huit chambres de commerce au Bas-Saint-Laurent, de concert à leurs partenaires respectifs, ont uni leur force afin d’aider la Distillerie Fils du Roy de St-Arsène dans la distribution de 4533 bouteilles de 750 ml de désinfectant pour les mains.

L’ensemble du Bas-Saint-Laurent a reçu le produit, le tout réparti au prorata de la population des MRC. De ces bouteilles, un nombre considérable a été réservé au CISSS du Bas-Saint-Laurent. Chaque chambre de commerce a eu comme mandat de monter une liste d’entreprises essentielles, de trouver un transporteur et de déterminer un point de distribution où les entreprises contactées pourraient s’approvisionner.

Dans le cas de la Chambre de commerce Kamouraska L’Islet, c’est la directrice générale, Mme Nancy Dubé qui a fait elle-même la distribution. « C’était une occasion en or pour moi d’aller à la rencontre de nos membres dans une période aussi critique et de pouvoir leur parler, » ajoute Mme Dubé. La Chambre de commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, la Chambre de commerce et industrie Mont-Joli-Mitis, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, la Chambre de commerce du Témiscouata, la Chambre de commerce de Trois-Pistoles-Notre-Dame-des-Neiges, la Chambre de commerce de Matane et la Chambre de commerce de la MRC de Matapédia s’unissent pour dire merci à tous les partenaires ayant contribué au projet.