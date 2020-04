Desjardins remet un don d’urgence de 7 560 $ à Moisson Kamouraska

Photo : Courtoisie.

Comme certaines personnes et familles kamouraskoises devront avoir recours aux banques alimentaires dans les prochaines semaines, les caisses Desjardins du Kamouraska ajoutent un montant de 5 000 $ à la contribution déjà annoncée par le Mouvement Desjardins pour répondre aux besoins de base de la population.

« En ces temps exceptionnels, l’entraide et l’action communautaire nous gardent unis et forts. Ensemble, nous sommes témoins d’un élan de solidarité extraordinaire, et nous nous engageons à accompagner tous nos membres et clients touchés par la situation », a précisé Pierre Leclerc, président de la Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska.

« Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, nous tenons à vous rassurer que nous sommes là pour vous et nous continuerons de l’être. En tout temps, nous suivons les directives des autorités gouvernementales et nous continuons d’agir de façon responsable pour contribuer au bien-être de tous et accompagner nos membres et clients en tout temps », a poursuivi Jacques Lavoie, président de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière.

Rappelons que Desjardins a confirmé un appui de taille aux collectivités en annonçant une contribution de 475 000 $ pour contrer la crise humanitaire. Pour démontrer son soutien aux collectivités dans la situation actuelle liée à la COVID-19, Desjardins appuie de grands organismes qui répondent à des besoins essentiels de base. Les organismes qui bénéficieront de cet appui sont Centraide/United Way Canada, la Croix-Rouge canadienne, les Banques alimentaires du Québec et Feed Ontario.

Pour en savoir davantage sur les mesures d’accompagnement mises en place par Desjardins, rendez-vous au desjardins.com/covid-19.