Dites merci au personnel de la santé du Kamouraska

Photo : Courtoisie.

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima lance une invitation à la population à soutenir son personnel de la santé au Kamouraska pendant la pandémie de coronavirus.

En effet, pour l’occasion, son site internet a été adapté en page d’accueil pour y écrire des mots d’encouragement destinés aux membres du personnel de la santé du Kamouraska. Il est possible de le faire en allant au fondationhndf.ca.

En remerciant publiquement les professionnels qui prennent soin de nos proches les plus fragiles, cette campagne contribue non seulement à démontrer son support, mais aussi à faire évoluer le regard de la société sur les professions du milieu de la santé qui, souhaitons-le, seront encore plus reconnues dans les prochaines années. Préposés aux bénéficiaires, personnel en soins infirmiers auxiliaires, infirmiers et infirmières, préposés à l’entretien ménager, à la buanderie ou préposés à l’alimentation, médecins généralistes et spécialistes, travailleurs sociaux, psychologues, techniciens en travail social, éducation spécialisée, radiologie et réadaptation, nutritionnistes, physiothérapeutes, inhalothérapeutes, ergothérapeutes, etc., et ce sans oublier tout le personnel administratif. Nous avons besoin d’eux pour maintenir ce fragile équilibre du système de santé.

« Je suis persuadé qu’une vague de mots d’encouragement provenant de la population locale peu aider nos troupes du Kamouraska à se sentir appuyées pendant cette crise », mentionne le président du conseil d’administration, le Dr Gaétan Lévesque. Tout le monde peut écrire un petit commentaire et est invité à y joindre une photo, que ce soit d’un arc-en-ciel, une bannière de soutien ou en faisant un cœur avec ses doigts. Un cœur qui rappelle symboliquement le logo de la Fondation.