Du 2 au 12 mai, on bouge au Bas-Saint-Laurent

Photo : Courtoisie.

L’URLS du Bas-Saint-Laurent invite la population à profiter de la Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP) pour bouger en solo ou avec leurs proches tout en respectant les directives de santé publique.

Le 2 mai, le Québec bouge!

Pour souligner la Journée nationale du sport de l’activité physique et marquer le coup d’envoi de cette semaine de festivités, toute la population québécoise est invitée à prendre part à un grand mouvement le 2 mai prochain à 14h22, où nous bougerons tous en même temps : assurez-vous de suivre les mots-clés #bouge, #JNSAP et #OnBougeQC sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer.

Une programmation virtuelle pour tous les âges et tous les goûts. Du 2 au 12 mai, surveillez la page Facebook de l’URLS du Bas-Saint-Laurent : des idées d’exercices à faire à la maison, s’adressant aux tout-petits comme aux plus grands, seront publiées quotidiennement, de même que des capsules vidéos portant sur divers sujets liés à l’activité physique. Ceux qui inscriront leurs « bougeottes » sur la plateforme web de la JNSAP entre le 2 et le 12 mai prochain courront la chance de remporter l’un des nombreux prix régionaux. Rendez-vous sous l’onglet « Inscription » et soumettez une photo de vous en train d’exécuter votre activité physique préférée.

Au Bas-Saint-Laurent, huit cartes-cadeaux d’une valeur de 100 $ échangeables chez Sports Experts seront tirées au sort parmi tous les participants ayant partagé leurs bougeottes en ligne. Qu’est-ce qu’une bougeotte? Une bougeotte, c’est tout simplement la pratique d’une activité physique d’au moins 15 minutes à la maison ou à l’extérieur. « Qu’il s’agisse de la marche, du vélo, de la course ou du yoga, les possibilités sont nombreuses. Il suffit d’être créatif et d’avoir du plaisir en bougeant », affirme Lise Arsenault, conseillère en loisir à l’URLS du Bas-Saint-Laurent.