Du matériel médical pourrait être produit par Bombardier

L’usine Bombardier à La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

Bombardier Transport pourrait être amenée à contribuer à la production d’appareils médicaux et d’équipements de protection personnelle.

La chef communications et relations publiques Amériques pour Bombardier Transport Annick Robinson a mentionné au Placoteux que l’entreprise était en communication avec des fonctionnaires de tous les paliers gouvernementaux au pays afin de bien comprendre l’évolution des besoins urgents en cette situation de pandémie de la COVID-19.

L’entreprise a d’ailleurs confirmé l’ensemble de ses stocks en équipements de protection personnelle aux gouvernements du Québec et de l’Ontario dans le but que ses surplus soient distribués aux professionnels de la santé. Elle a également communiqué ses capacités de fabrication à ses différents sites canadiens, dont La Pocatière, ainsi que celles de sa chaîne d’approvisionnement question d’offrir un aperçu à quelle hauteur elle pourrait « contribuer à la production d’appareils médicaux et d’équipements de protection personnelle, soit directement soit par le biais de partenariats ».

L’entreprise rappelait également s’être « engagée dans la lutte contre le virus pandémique COVID-19, en plus d’avoir pris des mesures visant à limiter nos activités opérationnelles à nos activités essentielles et de prendre des mesures d’hygiène et de sécurité très strictes [pour] protéger nos employés, conformément aux directives des gouvernements ». Rappelons que Bombardier a suspendu ses activités habituelles à son usine de La Pocatière le 26 mars dernier à minuit et que les employés arrêtés ont été depuis mis en congé temporaire sans solde.