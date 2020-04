École polyvalente La Pocatière : Réponse à l’éditorial du 17 avril 2020

Dans un premier temps, nous tenons à nous excuser auprès des gens que nous avons pu offusquer à la suite de la diffusion du document vidéo. Nous aimerions apporter les éclaircissements suivants :

D’abord, cette vidéo est une initiative de la vie étudiante de l’École polyvalente avec l’appui de la direction. Ce projet est une réponse de nos enseignants et de nos membres du personnel à un défi que leur ont lancé les membres de notre gouvernement étudiant.

Nous avons des jeunes très actifs et impliqués et ils n’ont pas cessé de l’être parce que nous sommes en confinement. De plus, à la Polyvalente, nos élèves ont un lien fort avec leurs enseignants et les membres du personnel desquels ils s’ennuient, évidemment. En ces temps difficiles, nous trouvons important de soutenir les différentes initiatives de nos élèves, de stimuler leur créativité, d’occuper leurs pensées de manière constructive.

Dans un document vidéo, les membres du gouvernement étudiant ont présenté ce qu’ils faisaient de leur temps libre durant le confinement. Ils ont suggéré différentes idées pour que leurs collègues de classe gardent un esprit sain dans un corps sain, le tout présenté avec beaucoup d’humour. Voici quelques suggestions des élèves : faire du sport, découvrir les arts culinaires, réveiller l’artiste, garder son animal de compagnie en forme, rester zen et profiter des moments en famille.

C’est autour de ces thèmes que la vie étudiante (qui accompagne le gouvernement étudiant dans ses démarches) a sollicité les membres de notre personnel. À partir des photographies obtenues, un montage – prenant la forme d’un document vidéo – a été réalisé en réponse à celui du gouvernement étudiant. Il a été diffusé dans les réseaux sociaux dix jours plus tard, soit vendredi dernier.

Nous comprenons que, pris hors de son contexte ou pris isolément (à la suite d’un partage), ce dernier document vidéo pouvait prêter à confusion, voire porter à interprétation. C’est pourquoi nous l’avons retiré dans les minutes qui ont suivi dans le but de le bonifier en montrant également les enseignants travaillant à préparer du matériel numérique afin d’aider les élèves à conserver leurs acquis et à garder leur cerveau stimulé, occupés à faire leurs nombreux appels ou à répondre à leurs multiples messages pour garder le lien avec nos élèves.

Également, on désirait le bonifier en démontrant tout le travail fait par nos professionnels, qui sont au premier plan à encadrer et à supporter nos élèves plus vulnérables et anxieux ainsi que leurs familles. Sans compter tous les autres membres du personnel, pour qui cette situation demande une adaptation exceptionnelle pour répondre aux exigences de nos hautes instances. Bref, c’est tout un travail que les membres de l’équipe-école effectuent en ces temps difficiles. Pour les élèves et pour le personnel de l’école aussi, cette vidéo leur a apporté sourire et espoir.

De tout cœur, nous sommes avec celles et ceux qui livrent un combat sans merci contre le coronavirus, qui assurent les services essentiels. La réputation de notre école quant à la bienveillance de son personnel n’est plus à faire. D’ailleurs, l’image couverture de notre page Facebook témoigne avec force notre solidarité pour tout ce qu’ils accomplissent quotidiennement.

Depuis déjà quelques semaines, notre personnel est à pied d’œuvre pour accompagner les élèves dans leurs apprentissages à distance. Dans les circonstances actuelles qui ne sont faciles pour personne, nous savons que nos gens donnent le meilleur d’eux-mêmes, font de leur mieux pour encourager les élèves à garder le sourire, en leur transmettant des messages positifs, des messages de réconfort et d’espoir. Nous sommes fiers d’eux! Il serait dommage qu’un malentendu porte ombrage à tout ce travail accompli.

Nous tenons à remercier la rédaction du Placoteux de pouvoir nous expliquer. Plus que jamais, il importe collectivement de nous serrer les coudes pour préparer demain.

La direction de l’école,

Caroline Dufour, directrice, et Kathy Fortin, directrice adjointe