Éditorial : La COVID « heureuse »

#ÇaVaBienAller disent les arcs-en-ciel qui se multiplient de façon exponentielle dans les fenêtres de nos maisons et de nos commerces depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Pourtant, il suffit de jeter un regard dans les CHSLD de la région de Montréal, entre autres, pour voir que c’est loin de bien aller!

Pourtant, il y en a pour qui la COVID se vit de façon « heureuse », comme une belle vacance impromptue qui se pointe au milieu du printemps. On reste à la maison, payé à 100 % de notre salaire. Je parle évidemment des enseignants, dont mon cercle d’amis est plutôt bien garni et pour qui j’ai le plus grand respect, car je sais qu’en temps normal, leur travail est loin d’être une partie de plaisir contrairement à ce que s’imagine bien des gens.

À même titre que les médecins spécialistes qui se voient octroyés de généreux taux horaires par le gouvernement pour prêter main forte dans les CHSLD, ils n’ont pas choisi que les écoles où ils enseignent soient fermées, pas plus qu’ils sont responsables des misères occasionnées par la COVID-19 auprès de certaines catégories de personnes. Ils n’en demeurent pas moins qu’en ces temps de solidarité imposés, un peu de retenue est de mise.

Mais voilà que l’École polyvalente de La Pocatière a trouvé bon de partager sur sa page Facebook une vidéo de ses enseignants et des membres de son personnel en temps de confinement – vidéo qui a été retirée depuis (sage décision).

D’entrée de jeu on peut y lire : « Nous avons le temps de prendre l’air à tous les jours! » S’y succède ensuite une série d’images de gens tout sourire qui se baladent dans les rues ou en forêt, en famille, ou avec pitou. D’autres jouent de la musique, s’adonnent à la lecture avec minou couché sur eux « pour relaxer », ou passent tout simplement du temps de qualité avec leur progéniture – vous savez, quand on a la chance de ne pas avoir à se chercher de gardienne en temps de coronavirus.

On peut comprendre la volonté de l’École polyvalente, ici, qui était peut-être à la recherche d’une façon originale d’entrer en contact avec ses élèves par le biais des réseaux sociaux et du multimédia, ou peut-être qu’elle voulait tout simplement s’ajouter au concert de tous ces arcs-en-ciel et autres messages d’espoir qui nous rappellent que #ÇaVaBienAller. Non, mais depuis cinq semaines que nous sommes tous confinés, peut-être commencions-nous à l’oublier…

Malheureusement, autant les intentions derrière cette vidéo étaient probablement excellentes, autant elle doit assurément laisser un goût amer en bouche à tous ces professionnels de la santé, par exemple, qui mettent leur vie en danger actuellement pour porter assistance à ceux qui sont atteints de la COVID-19 et qui suivent des mesures sanitaires encore plus drastiques que nous afin d’éviter que le virus ne se propagent davantage.

Elle ne doit sûrement pas très bien passer non plus auprès de tous ces parents au chômage qui se posent la question comment ils arriveront à payer l’hypothèque le mois prochain avec un 2000 $ du gouvernement insuffisant pour y parvenir.

Elle doit aussi faire rager quelques entrepreneurs qui ont non seulement cette préoccupation financière face à leurs obligations familiales, mais également leur entreprise qui a cessé toute activité pour un temps indéterminé ou qui ne fonctionne pas à sa pleine capacité.

Et je ne parle même pas ici de tous ces employés au salaire minimum qui travaillent dans ces commerces essentiels qui s’exposent quotidiennement à des gens peut-être asymptomatiques et pour qui la tâche s’est grandement alourdie avec l’instauration de toutes les mesures sanitaires et de distanciation sociale.

Bref, il y a sûrement beaucoup de ces gens qui préféreraient plutôt prendre l’air tout bonnement en famille à tous les jours, ou s’adonner à de merveilleux passe-temps dans le confort de leur foyer, plutôt que devoir affronter la triste réalité que leur impose la COVID-19 depuis cinq semaines.

Mais malgré tous ces drames humains qui sont pourtant connus et portés à nos oreilles quotidiennement depuis un mois et qui nous rappellent que nous sommes encore loin du moment où les licornes tatouées d’un #ÇaVaBienAller vont commencer à courir dans des champs verdoyants sous un arc-en-ciel de bonheur, l’École polyvalente a trouvé bon nous rappeler qu’elle avait la COVID « heureuse »! Si j’estime que nous devons leur pardonner cette maladresse, permettez-moi par contre de donner raison à François Legault : le temps est peut-être venu de rouvrir les écoles le 4 mai!