Photo : Facebook Hebdos Québec.

L’association Hebdos Québec lance sa campagne Investir local dans l’ensemble des hebdomadaires indépendants qu’elle représente à travers la province.

Cette campagne, dans l’imprimé comme sur le Web, s’étendra sur une période d’au moins six semaines, soit jusqu’au 30 mai dans toutes les régions du Québec où les propriétaires de journaux hebdomadaires ont d’ailleurs poursuivi leurs activités malgré les mesures de confinement et de fermeture des commerces mises en place pour contrer la COVID-19. Identifiés comme services essentiels, ces hebdos ont maintenu autant que faire se peut leur mission d’information locale et régionale, supportés en partie par l’aide gouvernementale provinciale.

La campagne Investir local d’Hebdos Québec vient donc appuyer principalement la création du Panier Bleu, créé en partenariat avec le Gouvernement du Québec et son ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Certes, l’actuelle pandémie a bousculé des habitudes de consommation, transformé le commerce et a forcé l’innovation dans certains cas. Ce contexte aura aussi poussé la réflexion sur la nécessité de consommer localement et de favoriser les commerces et entreprises locales et régionales avant tout.

« Les campagnes d’achat local ne sont pas nouvelles et elles reviennent de façon sporadique depuis des années. La démarche s’estompe et les habitudes diminuent au fil du temps », souligne Benoit Chartier, président du conseil d’administration d’Hebdos Québec. « Les dernières semaines nous envoient le message qu’il faut Investir d’un point de vue local et régional, mais surtout développer et maintenir un tel réflexe de consommation. Ça ne doit pas être un effort, mais une véritable habitude à adopter », poursuit-il.

Ce réflexe est primordial pour les hebdos locaux et régionaux qui desservent leur communauté respective depuis des décennies. Ils sont un partenaire du milieu. Comme entreprise locale, ils créent de l’emploi et réinvestissent dans leur milieu dont ils se révèlent un des plus grands ambassadeurs.

« Les géants américains ou GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) reprennent et rediffusent simplement les nouvelles sans avoir payé pour les produire. Ils exportent chaque dollar qui leur sont consentis par des commerçants sans jamais contribuer à la communauté, à la région, à la province et sans être taxés ou imposés », d’enchaîner M. Chartier.

Pour le directeur général de l’association, Sylvain Poisson, « les véhicules automobiles achetés ici ne roulent pas en Californie ou en Asie et les denrées alimentaires vendues ici sont servies à nos tables! L’hebdo ne peut pas être davantage géociblé! »

Hebdos Québec estime donc qu’il est temps d’Investir local une fois pour toutes, de valoriser et de favoriser l’information locale et régionale.