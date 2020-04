Kreezee Sports renonce à 700 000 $ en revenus au bénéfice du sport amateur

Kreezee Sports, entreprise cofondée par quatre entrepreneurs de Kamouraska-L’Islet et qui propose principalement une plateforme web spécialisée dans la divulgation de résultats sportifs, rend disponible gratuitement aux organisations sportives 1000 plans MVP, leur produit phare développé ces dernières années. Ainsi, c’est à plus de 700 000 $ en revenus que l’entreprise se dit aujourd’hui prête à renoncer en ces temps exceptionnels.

Ce plan MVP, au coût habituel de 700 $ annuellement, inclut le design graphique du site de l’organisation sportive, l’intégration des pages de contenu et une formation à distance pour les utilisateurs afin qu’ils puissent être rapidement autonomes sur la plateforme. Le site actuel de la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light, un des principaux clients de Kreezee depuis ses débuts, est un bon indicateur du résultat final auquel peuvent s’attendre les associations sportives qui se prémuniront de cette offre alléchante. S’ajoute à cela l’installation gratuite d’un module de paiement en ligne, élément incontournable en pleine COVID-19.

« On ne s’en cache pas, c’est sûr qu’on cherche une forme de rétention de cette nouvelle clientèle après un an, mais on est aussi conscient qu’on vise ici des associations sportives qui ont peu de moyens. Bien que notre plan MVP soit le plus dispendieux de nos produits, son rapport qualité-prix le distingue avantageusement de nos compétiteurs et on a aussi un programme clair pour la suite des choses afin que le plan demeure accessible pour le sport amateur », indique Étienne Bernier, cofondateur et directeur général de Kreezee Sports.