La Compagnie Normand de Saint-Pascal fait don de masques N95

Photo : Facebook Compagnie Normand.

La Compagnie Normand de Saint-Pascal a découvert récemment qu’elle comptait quelques boîtes de masques N95 dans son inventaire. Sans hésiter, la direction a remis les masques à l’hôpital de La Pocatière et invite les autres entreprises à vérifier s’ils en ont en stock.

Cette suggestion prend tout son sens dans la mesure où c’est Denis Thériault, le directeur d’usine de l’entreprise, qui a eu l’idée de tout vérifier. La Compagnie Normand ignorait à ce moment qu’elle possédait quelques boîtes de ces masques, puisqu’elle n’en utilise pas habituellement.

« On ne savait pas qu’on avait ça, nous. En voyant cela, il nous a fait part de sa découverte», raconte Marc Normand. Chaque petit geste peut protéger notre personnel soignant, c’est un pas dans la bonne direction. On a tous besoin d’avoir un peu de positif dans notre vie et c’était ça le but », ajoute-t-il.

Quelques dizaines de masques seront donc remis à l’Hôpital. On sait que les équipements médicaux sont une denrée rare au Québec et dans le monde à l’heure actuelle, et que chaque équipement revêt son importance. De plus, la ministre de la Santé a précisé que ces masques, en particulier, pouvaient avoir plus d’une vie en les désinfectant.

« Au-delà de la quantité, c’était aussi de tenter d’initier un mouvement d’entraide et inviter les autres compagnies à vérifier. Peut-être qu’elles vont avoir des surprises comme nous on a eues », ajoute M. Normand.

Suite à une publication sur les réseaux sociaux, M. Normand a pu constater que d’autres entreprises ont entrepris d’effectuer des vérifications supplémentaires pour évaluer la possibilité d’en avoir, à leur insu, dans leur inventaire.