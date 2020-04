La députée de Côte-du-Sud fait un don de 10 000 $

Marie-Eve Proulx. Photo : Courtoisie.

La députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, a fait un don de 10 000$ aux banques alimentaires de la circonscription. Ce montant a été partagé entre la Maison de secours La Frontière de Montmagny, la Soupe au Bouton de Saint-Jean-Port-Joli, Moisson Kamouraska et le Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny.

Le montant provient du budget d’opération 2019-2020. Une mesure exceptionnelle a été adoptée par l’Assemblée nationale permettant aux députés d’utiliser des sommes provenant de leur budget d’opération, et ce, jusqu’à concurrence de 10 000$. Les trois organismes recevront une lettre de confirmation du montant qu’ils recevront dans les prochains jours.

« En ces temps difficiles, les banques alimentaires sont sur la ligne de front pour venir en aide à de nombreux citoyens et leur famille. En ce moment, encore plus de gens se tournent vers elles et c’est pourquoi il est essentiel, voire urgent, de les aider », a souligné Mme Proulx par voie de communiqué.

La députée souligne également que l’équipe de son bureau de circonscription travaille très fort depuis le début de la crise pour s’assurer que toute la population ait l’information nécessaire pour passer à travers cette situation sans précédent. Elle rappelle également qu’un groupe Facebook, Achat local – Côte-du-Sud, a été créé afin d’aider les commerçants locaux à faire la promotion de leurs produits. Mme Proulx invite actuellement les entreprises à faire la promotion de leurs produits et services, et à informer leur clientèle des mesures instaurées pour faciliter le magasinage telles que les transactions en ligne, l’achat de chèques-cadeaux, les services de livraison ou les horaires modifiés.