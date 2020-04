La Fête des chants de marins reportée à l’été 2021

La Fête des chants de marins 2019 - Dans l’Shed. Photo : Patrick Dufficy.

C’est à regret que les organisateurs de la Fête des chants de marins annoncent l’annulation de la prochaine édition qui devait se tenir du 13 au 16 août prochain. L’organisation se conforme à la directive émise par le premier ministre du Québec qui demande l’annulation des festivals, ainsi que des événements publics sportifs et culturels prévus sur le territoire québécois pour la période allant jusqu’au 31 août 2020.

Il est toujours décevant de devoir annuler un événement de cette envergure, mais, le comité se doit de penser à la santé et à la sécurité de ses bénévoles, des citoyens de Saint-Jean-Port-Joli et à tous les visiteurs qui se déplaceront dans la municipalité. Une telle décision n’est pas sans impacts pour l’organisation.

L’annulation de la Fête amène à résilier 98 ententes avec des artistes, plus de 650 repas des restaurateurs locaux (incluant la tablée maritime ainsi que les repas des bénévoles et artistes) et au-delà de 145 nuitées dans les hôtels, auberges et chalets de la région. À la prochaine, du 12 au 15 août 2021.