Photo : Courtoisie.

À la suite des différentes recommandations gouvernementales, pour répondre aux demandes actuelles, mais surtout ayant à coeur le bien-être et la sécurité des proches et gens aidés, la Fondation André-Côté se lance dans la confection de masque artisanal.

Les masques sont faits de tissus neufs et recyclés, 100% coton et deux épaisseurs avec attaches en tissu pour être confortable. Ils sont fabriqués par la coordonnatrice, Valérie Bernier, qui a déjà travaillé dans le domaine hospitalier. Deux sortes de masques sont disponibles : à plis ou en bec d’oiseau pour lesquels vous pouvez choisir parmi les 35 tissus que nous avons disponibles. Les grandeurs varient de TP (0-2 ans) à L (adulte). Pour commander des masques tout en soutenant la Fondation, rendez-vous sur le site fondationandrecote.ca sous l’onglet activité de financement.

Pendant la pandémie, la Fondation André-Côté, tout comme le cancer et les maladies incurables, n’est pas en pause. Dès les premières annonces du gouvernement, la Fondation a pris contact avec sa clientèle et ses bénévoles pour les informer des ajustements qui devaient être apportés. Les services de massothérapie, de musique-thérapie ainsi que les visites d’amitié et les accompagnements en soins palliatifs ont été suspendus et sont annulés pour une durée indéterminée. En ce qui touche le programme d’aide financière, la mathériathèque (prêt de matériel) et l’offre d’un panier-réconfort pour les proches d’une personne en fin de vie, ces services sont poursuivis.