La Maison de la famille poursuit sa programmation… à distance

Dès le début du confinement et de l’interdiction de rassemblement, la Maison de la famille du Kamouraska savait déjà qu’elle ferait tout pour continuer d’offrir les services aux familles, dans la mesure du possible.

« C’était important de ne pas les abandonner (les familles). C’était notre mission d’être là pour les familles, on voulait s’assurer de le faire encore, mais autrement », a dit Julie Théberge, directrice.

Ainsi, après une réorganisation, la programmation d’activités a été maintenue : cafés-causerie, parents en forme, petits explorateurs, bricolages, lecture d’un conte… le tout via Internet, à distance.

« Ça ne remplace pas (le face à face), mais ça permet de garder un lien avec les familles. On se rend compte que plus les semaines avancent, plus la détresse augmente. Ça permet de maintenir le lien avec les familles et s’ils ne vont pas bien ils sont plus à l’aide de faire appel à nous », ajoute Mme Théberge.