La Montée ouvre ses services à tous

Photo : Courtoisie Centre La Montée.

Devant la hausse des sentiments d’anxiété, de solitude et de détresse vécus au sein de la population en raison de la pandémie de la COVID-19, La Montée rend ses intervenants disponibles auprès de tous. Un service d’écoute et de soutien téléphonique vient tout juste d’être lancé.

Il s’agit d’une façon que l’organisme, habituellement spécialisé dans le traitement des dépendances, a trouvé pour « faire sa part sur le plan communautaire ». Une ligne d’écoute et de soutien a donc été lancée au 418 371-1444 et les employés du Centre se relayent afin d’offrir une couverture du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

« Nos intervenants sont formés sur le plan de la relation d’aide, donc ils sont en mesure d’offrir ce service auprès de la population en général et pas seulement auprès de ceux qui souffrent d’une dépendance », confie Véronique Dionne, coordonnatrice au Centre La Montée.

Elle reconnaît toutefois que les besoins n’ont pas diminué pour les gens qui ont des dépendances au jeu, à l’alcool ou aux drogues, en contexte de confinement. Au contraire, l’isolement que vivent ces personnes est peut-être plus propice à accentuer ces problématiques, allant jusqu’à créer des dommages collatéraux.

« La violence conjugale, par exemple, souvent il y a des problèmes de consommation derrière ça. Les gens qui ont des problèmes liés au jeu, on pourrait dire alléluia parce que les casinos sont fermés ainsi que les bars avec leurs machines de vidéopoker, mais certains vont simplement se tourner vers le jeu en ligne », poursuit-elle.

Véronique Dionne rappelle que les gens qui souffrent de dépendances ont souvent un réseau social « très pauvre » et que fréquenter les organismes communautaires constitue souvent leurs rares moments de socialisation. Le confinement rend tout cela difficile.

« On va probablement utiliser notre plateforme Facebook pour offrir des capsules qui s’adressent justement aux gens qui souffrent de dépendances. Autrement, on continue de prendre les demandes d’aide pour ces personnes vulnérables et s’il faut se diriger vers une admission pure et simple, lorsque nous allons rouvrir nos services internes, nous serons déjà en contact avec celles et ceux qui le nécessitent », ajoute Véronique Dionne.

Tabagisme

La coordonnatrice de La Montée rappelait que le Centre offre depuis plusieurs années deux thérapies par année pour les gens qui désirent arrêter de fumer. Une réflexion a lieu actuellement à savoir si celle prévue en juillet pourra avoir lieu comme prévu.

« Les personnes qui désirent participer à ce type de thérapie attendent souvent depuis bien longtemps. Si on ne peut pas l’offrir, on va voir comment on peut innover, peut-être encore par le biais des réseaux sociaux. Une chose est sûre, il faudra continuer d’être créatif si on veut bien desservir cette clientèle », conclut Véronique Dionne.