La MRC de Kamouraska prête à aider les PME

Yvon Soucy devant l’édifice Claude-Béchard. Photo : Maxime Paradis.

La MRC de Kamouraska se dit prête à aider les PME. Des 150 M$ annoncés la semaine dernière par le gouvernement du Québec, la MRC disposera d’une somme de 750 000 $, de confirmer le préfet Yvon Soucy.

Appelée Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises, elle vise à soutenir les PME qui éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont un urgent besoin de liquidités. Cette aide est toutefois plafonnée à 50 000 $ par entreprise.

Selon Yvon Soucy, très peu de PME de la région devraient avoir besoin d’un fonds de roulement équivalent à 50 000 $, ce qui le laisse à penser qu’une quarantaine d’entreprises pourraient être aidées à même l’enveloppe de 750 000 $. Cette dernière sera gérée par le service de développement économique de la MRC de Kamouraska.

Précisons toutefois que l’aide d’urgence tirée à même ce programme ne constitue pas une subvention aux entreprises, mais bien un prêt ou une garantie de prêt. Autant les entreprises que les coopératives, les organismes à but non lucratif et les entreprises d’économie sociale réalisant des activités commerciales pourront obtenir une aide afin de pallier le manque de liquidité.

« La volonté gouvernementale est que l’administration de ce programme ne soit pas lourde afin que les entreprises concernées n’attendent pas une éternité avant d’avoir accès à leur premier chèque. La grille d’évaluation promet d’être simple », indique Yvon Soucy, qui salue au passage la confiance dont le gouvernement provincial fait preuve envers les MRC dans la gestion de cette aide d’urgence.

Par contre, il rappelait qu’une réorganisation à l’interne allait être nécessaire afin de bien répondre à l’évaluation des demandes pour l’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises. Avant l’éclatement de la crise de la COVID-19, Yvon Soucy mentionne que la MRC de Kamouraska s’apprêtait à afficher un poste de conseiller pour le département de développement économique. Celui-ci fonctionne plutôt à « une ressource et demie » ces jours-ci, chose à laquelle la MRC compte remédier rapidement.

« On veut rassurer les entrepreneurs que le fait que l’équipe ne soit pas complète à 100 % ne va pas rallonger les délais pour autant. Notre conseillère en place aura du soutien, le pourquoi de la réorganisation », a-t-il déclaré.

PME-911

À titre de vice-président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Yvon Soucy mentionnait également qu’une association entre l’organisation qu’il représente, les Fonds locaux de solidarité FTQ et Inno-Centre permettaient depuis peu d’apporter un soutien de plus aux services de développement économique des MRC. Cette « cellule d’aide », qui porte le nom de PME-911, met au service des MRC le réseau des 110 conseillers d’affaires d’Inno-Centre, spécialisés dans le conseil aux entreprises innovantes du pays.

Ainsi, il est désormais possible pour les directions des MRC et les entrepreneurs du territoire d’avoir accès à une aide ponctuelle sur des questions urgentes, dans le cadre du contexte de la COVID-19. L’accompagnement peut prendre la forme de la mise en œuvre d’un plan de gestion de crise, l’accès à des leviers financiers, ou même les différentes mesures d’urgence annoncées par les différents paliers gouvernementaux, en lien avec les entreprises identifiées comme étant les plus porteuses du territoire.

« Je sais que plusieurs entreprises du Kamouraska ont déjà fait appel au service. Et selon les informations que j’ai, les conseillers experts de l’Inno-Centre fournissent très bien à la demande », conclut Yvon Soucy.